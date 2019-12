Politieman: 'Deelder begroette me altijd met 'hé kutcommissaris''

Jan Struijs, oud-rechercheur en voorzitter van de Nederlandse Politiebond, koestert mooie herinneringen aan de Spartaan en nachtburgemeester van Rotterdam die donderdag op 75-jarige leeftijd overleed. "Hé kutcommissaris, zei hij als hij me tegenkwam bij het Kasteel. Hé klotedichter, riep ik dan terug. Als we dat tegen elkaar zeiden, wisten we dat Sparta zou winnen."

"Ik ken hem eigenlijk al heel lang", zegt Struijs. "We zijn allebei Sparta-supporters. Ik ben hem heel vaak tegengekomen op het Kasteel en soms zag ik hem bij het boksen."

Rond 1984 werkte Struijs als rechercheur bij politiebureau Marconiplein. "Jules verbleef in de cel nadat hij bij een verkeerscontrole werd aangehouden met vier gram speed. Ineens riep hij mijn naam. 'Ik wil Struijs spreken!' In die tijd werd je aangemerkt als dealer als je meer dan drie gram speed in je bezit had. 'Je kent me toch, Struijs. Die vier gram is gewoon voor eigen gebruik.'"

Struijs: "We wisten dat hij een gebruiker en geen dealer was. Daarom heb ik besloten hem vrij te laten. Hij had waarschijnlijk net een voorraadje gehaald."

'Krijg nog 400 gulden van je'

Een paar dagen later kwam agent Struijs Deelder weer tegen in café Trotsenburg in Delfshaven. "'Struijs, Struijs', riep hij toen. 'Kom eens hier. Ik krijg nog vierhonderd gulden van je.' Iedereen lachen natuurlijk. 'Ja, omdat je mijn speed in beslag hebt genomen. Ik eis het terug van de staat', zei hij op een grappige, typische Deelder-manier."

"En daar hield het verhaal nog niet op", vervolgt Struijs. "Een paar dagen later werd ik gebeld door burgemeester Bram Peper. Ik dacht: o god, wat is er nu weer aan de hand? Ik zal wel een standje krijgen of zo."

"'Heb jij Deelder een voorkeursbehandeling gegeven', vroeg Peper. 'Nee', zei ik, 'ik heb hem alleen aangemerkt als gebruiker en niet als dealer, maar dat weten we toch allemaal. Hoezo?' 'Nou, Deelder kwam naar me toe en zei dat Struijs de enige politieman is die het Rotterdamse leven begrijpt. Daarom wilde ik even weten hoe het zit.'"

"De laatste keer dat ik Deelder zag, zei hij: 'Hé vakbondsvoorzitter, ik vind dat je een grote muil hebt gekregen, maar dat past wel bij onze stad.' Dat was een soort Deelder-compliment. Ik koester hem enorm."