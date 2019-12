Elektrische deelautootjes rijden voorlopig nog door Rotterdam

De elektrische deelauto's van LEV blijven in ieder geval nog zes maanden rijden in Rotterdam. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder Bokhove gezegd.

"We zijn verheugd met de beslissing van de stad Rotterdam", zegt Ytzen Zeilstra van LEV. "We kijken uit naar het vervolg van de goede samenwerking met de stad Rotterdam in 2020 en veel emissieloze stadsritjes."

Afgelopen zomer is het verhuurbedrijf gestart met een proef van zes maanden. Voor 1 januari moest worden bepaald of het een vervolg zou krijgen. Dat komt er dus. Voorwaarde is wel dat LEV niet mag groeien tot er een nieuw autodeelbeleid is.

"Zodat er geen al te grote voorsprong is op andere aanbieders van deelauto's die straks onder het nieuwe beleid willen starten met hun initiatief", zegt Bokhove daarover.