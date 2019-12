Stedin duurder uit, dus jij ook

Gemiddeld gaat een huishouden 1,15 euro per maand meer betalen en daar blijft het niet bij, zegt de netbeheerder. De komende jaren gaan de prijzen nog verder omhoog.

Stedin investeert in het uitbreiden van het elektriciteitsnet voor de energietransitie. Dat is nodig, omdat we steeds meer stroom gebruiken.

Opladen en koken op inductie

Dat komt onder meer door het opladen van elektrische auto's, het verwarmen van huizen met warmtepompen en koken op inductie. Daar moet het elektriciteitsnet op worden aangepast en dat kost geld.

Stedin is komend jaar ruim zes procent meer kwijt aan gas en bijna drie procent aan elektriciteit. "We verwachten dat door de toenemende investeringen de kosten voor het elektriciteitsnet stijgen", zegt CFO Danny Benima van Stedin. "De energierekening wordt hierdoor dus hoger."

"Stedin heeft als taak zo efficiënt mogelijk te werken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is echter een politieke keuze hoe we de kosten voor de energietransitie verdelen."