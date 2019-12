Winnend Songfestival-nummer van Duncan Laurence op plek 160 in Top 2000

Het nummer Arcade, waarmee Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam heeft gehaald, is één van de hoogste nieuwe binnenkomers in de Top 2000 van dit jaar.

Het winnende Songfestival-lied van de zanger uit Hellevoetsluis staat op plek 160 in de lijst van NPO Radio 2. Dat is donderdagavond bekend gemaakt in RTL Boulevard.

Rollercoaster van Danny Vera is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer. Die staat op nummer vier en is daarmee ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de lijst.

Eerder werd al verklapt dat Bohemian Rhapsody van Queen voor de zeventiende keer op nummer 1 staat. Vrijdagmiddag wordt de complete Top 2000-lijst onthuld.