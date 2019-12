Laatste schip gelost: Uniporters doden de tijd met potje pingpong

De mannen van Uniport hebben de badmintontafel afgestoft en het bordspel Mens-erger-je-niet uit de kast getrokken. Ze hebben toch niks meer te doen nu het laatste containerschip is gelost en ze de uren moeten aftellen tot de definitieve sluiting over drie maanden.

Een spelletje spelen is het enige wat hen nog herinnert aan het huiskamergevoel dat ze altijd hadden als ze op het werk in de Waalhaven waren. Maar die sfeer van vroeger ('bijna als je familie, maar dan van de kouwe kant'), die is in een paar weken omgeslagen, vertelt Fred Ouwendijk.

Met zijn 41 jaar werkt hij al heel wat jaren bij de containeroverslag op Pier 7. Hij heeft de hoogtijdagen nog meegemaakt, toen er 450.000 containers per jaar werden overgeslagen. "We werkten er met liefde en passie, maakten overuren en deden dat met liefde."

Liefde

Die liefde kwam van 1 kant, realiseert hij zich nu. "Woensdag is het laatste schip gelost; er staat verder niks meer gepland. Ook de andere bedrijven op het terrein zijn vertrokken. Maar we moeten toch blijven opdraven, zelfs in de nacht. We krijgen zelfs geen vrij om te solliciteren. Bizar."

Het is de onzekerheid over hun toekomst die de tweehonderd personeelsleden boos maakt. Al weken probeert de vakbond een goed sociaal plan voor de Uniporters eruit te slepen, maar de antwoorden van de directie en moederbedrijf Steinweg Handelsveem zijn niet genoeg om mee akkoord te gaan.

"Een voorstel kun je het niet eens noemen", zegt Joost van der Lek van FNV. "Het zijn antwoorden op vragen die wij gesteld hebben. En daar moeten we het mee doen. Er is veel te veel onduidelijk, de transitievergoeding die voorgesteld is onvoldoende en wat er met het terrein na de sluiting gebeurd is uiterst schimmig."

Vertrouwen

Het vertrouwen in de leiding is in een paar weken volkomen weg, beweren de heren. "Toen we van Steinweg-baas Olf Bol tijdens een kantinebijeenkomst te horen kregen dat we gingen sluiten, zei hij dat hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor het personeel. Daar blijkt nog bar weinig van."

Ook directeur Peter Pesselse is volgens de mannen niet scheutig met woorden. Hij zegt tegen zijn personeel geen idee te hebben wat er na de sluiting met het terrein gaat gebeuren. En dat voedt de geruchten: misschien begint Steinweg er opnieuw, dan kan een deel van de Uniporters daar blijven werken, aldus een hoopvolle Van der Lek.

Miljardenbedrijf

Maar heel happig om bij Steinweg Handelsveem te gaan werken is Fred Ouwendijk niet. "Ze werken zonder CAO en de pensioenen zijn een kwart tot een derde minder dan wij gewend zijn. Terwijl: geld is er genoeg: het is een internationaal miljardenbedrijf."

En juist dat steekt. Dat het personeel altijd heeft gewaarschuwd voor de veranderende markt, het onvoldoende anticiperen en innoveren en weigeren personeel om te scholen. Dat nooit naar ze is geluisterd en ze nu met een 'fooitje' worden afgescheept.

"Als je geen baan voor je personeel hebt, moet je ze uitkopen of elders plaatsen. Maar straks draait de samenleving er nog voor op dat Steinweg Handelsveem niet wil meewerken," besluit Van der Lek.