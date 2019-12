Spartanen staan stil bij standbeeld: 'Jules, rust zacht'

Bij het standbeeld van Jules Deelder naast café Ari in Rotterdam is het al de hele dag een komen en gaan van mensen die hem een laatste eer willen bewijzen. Daar zijn uiteraard ook een hoop Spartanen bij.

"Het trof me wel vanmorgen, toen ik het hoorde. Vorige week nog 75 jaar geworden en in één keer is hij weg", zegt een Rotterdammer, die net een bosje rode en witte rozen en een Sparta-vlag heeft neergelegd voor Deelder. "Uit respect voor die man."

"Hij is in het harnas gestorven, vind ik. Ik kan maar één ding zeggen: Jules, rust zacht."

'Echt een verlies'

Ze zijn zichtbaar aangedaan dat ze hun iconische mede-supporter kwijt zijn. "Het is een icoon, man", zegt een ander terwijl hij een rode roos aan de groeiende stapel bloemen toevoegt. "Ik ben opgegroeid met Deelder. Iedere wedstrijd staan we te schreeuwen wat Jules heeft geschreven. Het is echt een verlies."

Ger Koedam jr., de zoon van de uitbater van Ari, hoopt dat het café een soort bedevaartsoord wordt. "Toen hij zestien jaar lang onze buurman was, was het zijn tweede huiskamer. Ik denk dat mensen daarom dachten dat het zijn café was, want hij was er vaker dan ik."

Koedam: "Ik ga Jules herinneren als een energieke man, intelligent, de beste die ik ken met woorden. Sparta is de enige club in Nederland met een kasteel en een dichter. En de dichter is heengegaan. Ik zal Jules nooit vergeten."