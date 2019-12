Huisarts heeft weinig hoop op nieuwe locatie voor praktijk: 'Het is een gemiste kans'

Huisarts Matthijs van der Poel heeft weinig hoop op een nieuwe locatie voor zijn praktijk. Het pand waar hij zijn oog op had laten vallen, is niet beschikbaar. "Medewerkers van de gemeente laten weten dat het bestemmingsplan bepaalt dat het woningen moeten worden." Hierdoor kan er geen maatschappelijk vastgoed in het pand komen.

Van der Poel zet zich in tegen het tekort aan huisartsen en locaties voor praktijken in Rotterdam. "Ik zou het pand in Delfshaven nog kunnen krijgen als ga bieden, maar tegen woningprijzen valt niet op te bieden denk ik."

Dat het pand woningen worden, is volgens de arts een gemis. "Dit had bij uitstek een ideale manier geweest om zorg te realiseren in Rotterdam. Ik vind het een gemiste kans van de gemeente, erg jammer."

Verbazingwekkend

Van der Poel heeft een praktijk aan de Heemraadsingel in Rotterdam-West. Voor zijn praktijk maakt het dus niet veel uit of hij deze locatie had kunnen bemachtigen of niet. "Het gaat erom dat ik het beleid niet snap. Hoe zien ze ons? Ik blijf het verbazingwekkend vinden. Ik snap niet dat er naast Rotterdam Centraal een mega pand komt met winkels, woningen en horeca en de zorg wordt vergeten."

Volgens Van der Poel heeft het tekort aan locaties voor dokterspraktijken invloed op artsen, patiënten, wijken en de opleiding van toekomstige artsen. "Er zijn al dertien praktijken dicht gegaan in mijn wijk. En dat terwijl in Dordrecht wel wordt gekeken naar wat de maatschappelijke functie van vastgoed kan zijn. Ik heb nu het idee dat tien jaar geleden alle bestemmingsplannen naar woningen zijn veranderd."

Lichtpunt

Het enige lichtpuntje is dat, door de actie van Van der Poel, de politiek en zijn collega's actiever bezig zijn met het onderwerp. "Ik ben na het bericht bij Rijnmond benaderd door fysiotherapeuten en verloskundigen. Je merkt dat de eerstelijnszorg met elkaar wil samenwerken, dat komt de zorg, het werkplezier en de opleidingsfaciliteiten ten goede."

Ook wordt er volgens de arts in nieuwbouwwijken wel rekening gehouden met zorglocaties.