Aboutaleb wil geen militairen als vervanging voor agenten

Militairen kunnen niet ingezet worden als vervanging voor agenten, nu er een tekort aan mankracht bij politie is. Volgens burgemeester Aboutaleb hebben militairen niet de bevoegdheid om de openbare orde te handhaven. Hij reageert daarmee op het voorstel van Leefbaar Rotterdam om het leger in te zetten om de politie te helpen.

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is bang dat het onveilig wordt tijdens bijvoorbeeld Oud en Nieuw en wilde daarom militairen mee laten draaien bij politie. Eerdmans: "De directeur van onze veiligheidsregio heeft gezegd dat oud en nieuw niet te waarborgen is. Wat wilt u liever? Een paar agenten op straat of een straat die in vlammen opgaat?"

Fel debat

Ook de VVD zag tot op zekere hoogten wel voordelen in het plan van Leefbaar. D66-raadslid Nadia Arsieni irriteerde zich er aan. "Waarom die extreme fascinatie voor de inzet van het leger bij handhaven van de openbare orde?", beet zij de VVD toe.

Die opmerking schoot bij VVD-fractievoorzitter Karremans in het verkeerde keelgat. "Ik reik suggesties aan en wil weten waarom tot een bepaald besluit is gekomen. Heel veel mensen vinden dit een prima te verdedigen idee. Maar dit soort dedain-achtige opmerkingen van D66 helpen totaal niet mee aan het debat".

Nadia Arsieni zei dat ze de voorstellen te ver vond gaan. "Ik wil stelling nemen tegen de suggestie dat Rotterdam een soort Rio de Janeiro is, waar het leger door de straten moet lopen". Eerdmans zei dat hij het leger alleen wil inzetten ter assistentie van de politie, meer niet.

Geen opleiding

Burgemeester Aboutaleb zei dat de minister gezegd heeft dat er sowieso geen militairen beschikbaar zijn. Als dat wel het geval zou zijn geweest dan kunnen ze niet ingezet worden op handhaven van de openbare orde, omdat ze daar geen opleiding voor hebben gehad.

"Die mensen zijn opgeleid om te schieten en niet als wetshandhaver. Onze agenten weten wat wel en niet mag. Waar alcohol mag en waar niet", aldus Aboutaleb. Het leger kan volgens de burgemeester wel ingezet worden voor specialistische taken, zoals zoeken naar drugs en geld in verborgen ruimten of als hun materieel zoals tanks nodig is om een straat af te zetten.

Burgemeester Aboutaleb wees erop dat Rotterdam dit jaar nog meer agenten, handhavers, ambulancepersoneel en brandweermannen inzet dan vorig jaar. Garantie dat er niets gebeurt, kunnen niet gegeven worden, zei Aboutaleb.