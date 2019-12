Berghuis viert verjaardag en goal tegen Cambuur: 'Een eredivisie-waardige ploeg'

"Complimenten aan Cambuur, ze zitten goed in elkaar met veel voetbal in de ploeg", vertelt Berghuis over het lastige bekerduel met de ploeg uit Leeuwarden. "We lieten Nico (Jørgensen, red.) een beetje zwemmen, hij zette druk maar dat speelden ze heel goed uit. Dat moet Feyenoord beter doen. Het was niet makkelijk vanavond, Cambuur is een eredivisie-waardige ploeg."

Berghuis leek Feyenoord na ruim een uur al over het dode punt heen te helpen met een schitterende krul in de kruising. "Dat soort momenten kunnen je de overwinning geven, dan moet je die al over de streep trekken. Het was precies wat we nodig hadden. Dan geven we zo onnodig nog een penalty weg... Gelukkig wordt het doorzettingsvermogen van Marcos beloond bij de 1-2."

Bekijk hierboven het gehele interview met Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis.