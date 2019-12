Dordts bedrijf test energiebatterij van de toekomst

Besix opende in februari z'n nieuwe pand in Dordrecht

Het Dordtse bedrijf Besix test een batterij, die stroom kan opslaan en afgeven op ieder gewenst moment. De verwachting is dat in de toekomst in elk gebouw zo'n batterij zal staan.

"Hij is nu nog vrij duur, maar over enkele jaren denk ik dat de batterij goedkoper en kleiner is", zegt Bert Bakker van Besix, dat in februari z'n nieuwe pand in gebruik nam op bedrijvenpark Amstelwijck in Dordrecht.

Het bedrijfspand is gasloos en wekt met 272 zonnepanelen op het dak energie op. "We voldoen vrijwel geheel aan eigen behoefte", weet Bakker. "Dankzij de batterij kunnen we stroom, die we overdag opwekken, ook 's nachts gebruiken."

Het meest vernuftige van de batterij is echter de koppeling met het netwerk van Stedin. Daardoor kan energie aan het net worden teruggegeven of juist onttrokken wanneer dat het beste uitkomt.

Dit lost een groeiend probleem op. Want op diverse plekken in het land kan het net een grote teruggave van stroom, bijvoorbeeld bij véél wind of véél zon, domweg niet aan.

"In die situaties kunnen batterijen zoals de onze extra opslagcapaciteit bieden en dat zorgt voor veel meer stabiliteit op het net", licht Bakker toe.

Of alle woningen in de nieuw te bouwen wijk achter het bedrijf voorzien zullen worden van zo'n batterij weet hij niet: "Misschien is dat nog iets te vroeg. De toekomst zal het uitwijzen."