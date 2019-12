Rotterdam: Meer dan twintig mensen lagen langer dan twee weken dood in huis

In de gemeente Rotterdam zijn vorig jaar 22 mensen aangetroffen die twee weken of langer dood in een huis hebben gelegen. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Rotterdam.

Als iemand langer dan twee weken dood in een woning ligt, is dat voor de gemeente een teken van 'sociaal isolement'.

Het meest schrijnende voorbeeld is het geval in 2013, toen het stoffelijk overschot werd ontdekt van een vrouw in Rotterdam-West, die daar tien jaar had gelegen. Buren kenden de vrouw nauwelijks en de vrouw had geen contact meer met haar familie.



De gemeente Rotterdam besloot daarna om maatregelen te nemen om eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Zo gingen vrijwilligers langs bij ouderen. Het percentage eenzame ouderen is daarop met een paar procent gedaald.