Havenga verliest met Oranje van Italië

Arno Havenga heeft met de Nederlandse waterpolodames de eerste nederlaag geleden in het toernooi om de Holiday Cup. De Rotterdamse bondscoach ging met zijn ploeg tegen Italië met 7-4 onderuit. De periodestanden waren 1-0 3-1 1-2 2-1.

Het was de laatste poulewedstrijd in de Verenigde Staten voor Oranje, dat eerder won van Canada en Rusland en gelijkspeelde tegen het gastland. De Amerikanen namen wel de strafworpen beter.

Havenga kiest elk duel voor een ander team. Nederland is in voorbereiding op de EK komende maand in Boedapest. Dat toernooi vindt plaats van 12 tot 26 januari.