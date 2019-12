Voortvluchtige scooterrijder opgepakt in Rotterdam-Oost

Agenten hebben in Rotterdam-Oost een 37-jarige scooterrijder opgepakt die nog een jaar celstraf had open staan.

De politie zag de man op de scooter rijden op de President Rooseveltweg in Rotterdam-Alexanderpolder en wilde hem controleren. De man stopte niet, maar ging ervandoor.

"Op de Terbregseweg kwam de bestuurder door zijn eigen rijgedrag ten val", schrijft de politie. "Tegen alle verwachtingen in krabbelde hij weer overeind om vervolgens zijn vluchtpoging voort te zetten."

Volgens de politie haalde de man tijdens het vervolg van de achtervolging veel 'gevaarlijke manoeuvres uit'. Uiteindelijk bleek de vluchtpoging tevergeefs.

Op het politiebureau kwamen de agenten erachter dat de man nog 361 dagen celstraf open had staan. Waarvoor de man is veroordeeld, is niet duidelijk.

De scooter reed rond met een gestolen kentekenplaat. Voor de overtredingen tijdens de achtervolging heeft de man ook nog eens meerdere proces-verbalen gekregen.