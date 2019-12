Rijnmondexpert: 'Geef je hond een stressvrije jaarwisseling en laat hem wennen aan de geluiden'

Van Wijngaarden merkt op dat december een stressvolle periode is voor haar klanten en hun honden: "Ik zie bij mijn cursisten dat honden nu niet kunnen trainen. Dat het te heftig is op buitenlocaties. Dan is het einde training voor de hond. Voor sommige honden adviseren we ook om deze maand over te slaan en in januari weer fris te starten".

Individuele aanpak

Volgens Van Wijngaarden is een individuele aanpak belangrijk bij de angstbestrijding. "Het ligt eraan waar de angst vandaan komt. De gevoeligheid voor geluiden kan aangeboren zijn of de ouders van de hond hadden er al last van. Dat is een andere vorm van angst van een hond die altijd vrolijk heeft rondgelopen en dan schrikt van een rotje. De uitgangspunten zijn anders. Op het moment dat er binnen in de hond al wat meer angst zit, dan is het behandeltraject moeilijker, want het zit wat dieper", aldus de hondentrainster.

Het kan dus zijn dat de ene aanpak beter werkt voor je hond dan de andere: "Een expert kan bepalen wat het beste werkt. Het gaat namelijk ook om de wisselwerking tussen baas en hond".

Wees er op tijd bij

Van Wijngaarden adviseert om ruim op tijd te beginnen met je hond te laten wennen aan geluid: "Met op tijd bedoel ik dan de zomer. De meeste mensen melden zich aan in oktober, november, wanneer de eerste klappen komen. Maar dan ben je eigenlijk te laat. Je wilt datgene waar je hond bang voor is, het vuurwerk, aanbieden op een niveau waar ie niet bang voor is en dan langzaam de intensiteit opbouwen. Daar heb je een trainingsschema voor nodig en dat kost tijd".

Tips voor Oudejaarsdag

Voor Oudejaarsdag heeft de hondenkenner ook wat tips: "Zorg dat je hond op de ochtend van Oud & Nieuw goed beweegt op een rustig gebied, zoals het strand op de Maasvlakte. En lijn je hond aan om te voorkomen dat hij kan vluchten. Als je hond op de dag zelf niet naar buiten wil, laat hem dan snel even plassen en poepen. Je hoeft niet een lange wandeling te maken".

Stress bij je hond weghalen, kan ook door voor een geluidsdichte ruimte te zorgen: "Wat we vorig jaar gedaan hebben, is een bench geluidsdicht te maken. Je kunt ook een trapgat gebruiken. Je hebt studiomateriaal dat je bij de bouwmarkt kunt kopen, dat dempt het geluid. Of misschien heb je je badkamer midden in het huis zitten en is dat het minst geluidgevoelige plek waar de hond zich fijn voelt".

Van Wijngaarden benadrukt hoe belangrijk de wisselwerking tussen hond en baasje is: "Blijf bij je hond. Vroeger werd gezegd dat je je hond niet mocht steunen, omdat hij dan banger zou worden. Inmiddels komen we daar gelukkig van terug, omdat we weten dat ze allerlei emoties hebben. Dus blijf bij hem, zorg dat je er voor hem bent, geef hem steun".