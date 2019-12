Groot Handelsgebouw heeft nieuwe eigenaar

Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam is andere handen overgegaan. Het is gekocht door de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Jamestown. De Amerikanen betalen 289 miljoen euro voor het pand

Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam komt uit 1953. Het werd gebouwd om ruimte te bieden aan ondernemers, die hun pand zijn kwijtgeraakt door het bombardement. Bij de oplevering was het qua oppervlakte het grootste gebouw van Europa. Het is 122 duizend vierkante meter groot.

Opmerkelijk aan het gebouw is dat de magazijnen van binnen bereikbaar zijn voor vrachtwagens.

Het Groot Handelsgebouw was in handen van een ander vastgoedbedrijf: HighBrook. Dat bedrijf kocht het pand in juli 2018 voor 169 miljoen eigenaar in een publiek-private transactie.

De nieuwe eigenaar Jamestown wil van het gebouw "een nieuwe hub creëren voor de nieuwe Rotterdamse economie waar veel ruimte is voor innovatie en ondernemerschap."