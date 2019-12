'Jules Deelder is medeverantwoordelijk voor wat een dichter kan zijn'

"Ik was ook een beetje besmet met het idee van de stoffige dichter, die vooral zo veel mogelijk alleen gelaten wilde worden en op een zolderkamer met een veer en een kaars zijn gedachten opschreef. Maar Jules was denk ik een soort rockster, in zekere zin."



Bowen leerde het werk van Deelder al vroeg kennen. "Ik denk dat ik het eerste gedicht van hem heb meegekregen toen ik op de basisschool zat. Toen ik op de middelbare school zat, was Jules Deelder eigenlijk al het icoon zoals we hem nu kennen."

De stadsdichter vindt het lastig om voor andere mensen van zijn generatie uit te spreken wat Deelder voor hen heeft betekend. "Maar ik denk dat we absoluut mogen kijken naar hoe Jules Deelder de taal altijd heeft aangevlogen. En vooral, hoe hij trouw is gebleven aan zijn eigen taal", legt Bowen uit.

"Bij het nadenken over poëzie wordt vaak nog gezocht naar de poetische taal, maar ik denk dat Jules zijn eigen taal poëtisch maakte. Ik denk dat dat een heel belangrijke distinctie is."

'Meneer Deelder is dood'

Als stadsdichter schrijft Bowen sinds begin dit jaar gedichten over Rotterdam, de inwoners en zaken die spelen in de stad. De dood van Deelder maakt daar uiteraard onderdeel van uit. Hij schreef daarom het gedicht 'Meneer Deelder is dood'.

Wat anders had je kunnen zijn

dan een scherpte tegen het gehemelte aangedrukt

als iets Rotterdams

gespeld met de -R geleend van Rouwen

hoor ‘m eindigen: ‘de dood is kut’

en het is waar

een lichaam is geen open einde gegund

meneer Deelder is dood

en met hem valt er iets stil in de stad

niet alle leegte hoeft opnieuw gevuld

laat het met rust

laat het (vooral) met rust

we weten welke rituelen

om hem aan te roepen

weten welke gevels voor de trilling van z’n stem

meneer Deelder is dood

meneer Deelder is dood

en iets van deze stad ging met hem