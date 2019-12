Rechtszaken over CO2-uitstoot ten einde: Staat moet meer maatregelen nemen tegen uitstoot

De Nederlandse Staat is verplicht om meer maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verder terug te dringen. De Hoge Raad heeft dat bepaald in de klimaatzaak, die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Die organisatie is opgericht door de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans.