Rotterdammers de dag na overlijden Deelder: 'Het is gek dat hij opeens geschiedenis is'

Kaarsen, rode en witte bloemen en Sparta-sjaaltjes liggen de ochtend na het overlijden van Jules Deelder bij zijn standbeeld bij Café Ari. Rotterdammers zijn nog vol ongeloof en verdriet over het heengaan van het stadsicoon: "Het is gek dat hij opeens geschiedenis is". Veel van Deelders stadsgenoten staan ook de 'morning after' nog stil bij het verlies voor de stad.

John is aangeslagen door het nieuws: "Toen ik het gister hoorde, zei ik: 'Dat kan niet, het is niet waar'. Toen ik het interview op Rijnmond hoorde, deed het me wel wat. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was een begrip in Rotterdam".

"Ik ben ook voor Jules"

Ook fan Ismael was te vinden bij Café Ari. "Gister heb ik uit respect voor Jules een Feyenoordsjaal opgehangen om vanuit de Feyenoordhoek mijn laatste respect te betuigen. Ik ben onderweg naar mijn werk en ik zie dat mijn sjaal nog hangt. Er waren gister wat reacties op mijn sjaal: 'Hij is voor Sparta'. Toen ik zei: 'Ik ben voor Feyenoord en ik ben ook voor Jules', toen vonden mensen het mooi dat ik dit kwam doen. Hij hangt er nog steeds, dat vind ik leuk."

Ismael staat nog even stil bij het gedicht Rotown Magic dat bij de woning van Deelder te vinden is. "Hier mag nooit over geschilderd worden. Dit plekje wordt nu heel speciaal", aldus deze Rotterdamse bewonderaar van Deelder. Als grote fan bezocht Ismael vorige maand de verjaardag van zijn idool in De Doelen. Na het overlijden van Deelder heeft de avond een bijzondere betekenis voor hem gekregen:"Ik vond het al een te gekke avond, maar nu helemaal. Als een soort afsluiting".

Een markante, maar toegankelijke man

"Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten" is de dichtregel die bij het Vasteland te vinden is. "Dat is wel heel erg mooi", zegt voorbijganger Patrick.

Ook hij kan het niet geloven dat Deelder er niet meer is: "Mijn mond viel open, want ik had hem twee weken geleden nog in het Sparta-stadion gezien. Een markante man, een gemis voor Rotterdam". Het gedicht mag volgens hem nóg meer opvallen: "De dichtregel moet alleen iets beter leesbaar zijn".

"Ik ben hier naartoe gefietst via een andere route en toen kwam ik langs Medemens, een ander gedicht, daar ben ik even bij stil blijven staan. En gister bij Café Ari, volle bak", vertelt Hedwig. "Ik was echt geschrokken toen ik het gister hoorde. Ik zag het niet aankomen. Twee weken geleden stond ie nog bij ons beneden bij de kroeg. Iemand van wie je verwacht dat ie nooit weg is", vervolgt ze. "Het is gek dat hij opeens geschiedenis is."

Verslaggeefster Suzanne Mulder staat zelf ook stil bij het overlijden van Deelder: "Wat mij heel erg bijstond was een interview met Deelder voor een serie gesprekken die ik heb gedaan vanuit het Groot Handelsgebouw. Toen waren er mensen in de ploeg die zeiden: 'Oh, als hij z'n dag maar heeft, als ie maar praat. Hij kan zo nukkig zijn en dan krijg je er geen woord uit'. Het was een heel fijn gesprek en een hele fijne man en heel toegankelijk. Hij nam de tijd voor je".