Vlaardingen en Zwijndrecht onder financieel toezicht van provincie

Vlaardingen en Zwijndrecht zitten in de problemen door structurele tekorten. Het tekort van Vlaardingen heeft grote impact op de begroting van 2020 en de jaren daarna.

Zwijndrecht koos er bewust voor om haar begroting niet sluitend in te dienen. De gemeente wil naar het Rijk een signaal afgeven. Zwijndrecht vindt, zoals meerdere gemeenten, dat de rijksoverheid te weinig geld uittrekt voor het sociaal domein, zoals de jeugdzorg.

Gedeputeerde Floor Vermeulen ziet ook dat het tekort aan geld voor uitvoering van de sociale wetgeving meerdere gemeenten in de problemen brengt. "Sommige gemeenten moeten ingrijpende keuzes maken om tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg of thuishulp te compenseren. Niet elke gemeente slaagt hierin. We hebben hiervoor onlangs ook aandacht gevraagd bij het kabinet."

De Zwijndrechtse wethouder Tycho Janssen is blij dat de "provincie ons probleem en die van veel andere gemeenten erkent en daarvoor ook heeft gevraagd bij het kabinet."

Hellevoetsluis was ook bijna onder toezicht geplaatst. De gemeenteraad voorkwam die ingreep door alle investeringen voor volgend jaar te schrappen, waardoor de begroting dekkend werd.



Hellevoetsluis staat wel in de lijst van gemeenten die het volgens de provincie moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen: Gorinchem, Albrandswaard, Hoeksche Waard, Dordrecht, Alblasserdam, Molenlanden, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Brielle, Schiedam, Papendrecht en Hellevoetsluis.