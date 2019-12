Waterbedrijf vervangt kwetsbare leidingen in Zeemanstraat Vlaardingen

Waterbedrijf Evides gaat in januari nog een deel van de waterleidingen aan de Zeemanstraat in Vlaardingen-West vervangen. Het waterbedrijf hoopt hiermee dat de kans op nieuwe lekkages in de leidingen af zal nemen.

Deze week werd de straat twee maal getroffen door een lek in een waterleiding. Zaterdag zaten zo'n honderd huishoudens urenlang zonder water. Evides had een tijdelijk watertappunt neergezet.

Donderdagavond was het opnieuw raak. Toen waren ongeveer zeventig woningen getroffen door een lek in een leiding.

Volgens waterbedrijf Evides zijn beide lekkages dicht bij elkaar ontstaan, in leidingen die op de planning staan om vervangen te worden. Dat moet in januari gebeuren. De leidingen zijn kwetsbaar en stonden daarom op de planning voor vervanging.

Vervelend

"We vinden het heel vervelend voor de bewoners dat er opnieuw een lekkage is ontstaan", zegt een woordvoerder van het waterbedrijf. "Een groot deel van de leidingen in de omgeving van de straat is al vervangen in 2018. Er was toen nog een deel dat nog in de planning stond om vervangen te worden. Daar ontstonden de lekkages."

Volgens Evides gaat het om een deel van zo'n 100 meter rond een gebied waar eerder ook al lekkages ontstonden. Vorig jaar sprong er in de buurt een waterleiding voor de derde keer in een half jaar.

Dat de leidingen waar het deze week mis ging vervangen worden, wil niet zeggen dat er geen lekkages meer voor kunnen komen in de straat, zegt Evides. "Je kunt niet zeggen dat er nooit meer een lekkage plaatsvindt. Een spontane leidingsbreuk is altijd een samenloop van verschillende factoren. Ook zwaar verkeer en verzakkingen kunnen de oorzaak zijn."