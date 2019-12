'Tien procent van de containers in de Rotterdamse haven bevat giftig gas'

Havenwerkers worden geregeld blootgesteld aan hoge concentraties giftig gas uit containers. De zegt de directeur van het Gasmeetstation, een bedrijf dat containers gasvrij maakt in de Rotterdamse haven.

Het zou gaan om zeker 10 procent van de 7,5 miljoen containers die jaarlijks Rotterdam binnenkomen. De directeur van het Gastmeetstation zegt dat kankerverwekkende stoffen die worden gebruikt in het productieproces zouden moeten worden vervangen.

Het gaat vooral om containers met bijvoorbeeld schoenen en elektronica uit Azië. Als de containers in de volle zon staan, aan boord van een schip, dan stijgt de temperatuur in de container soms tot 60 graden. Bij die temperaturen kan gasvorming ontstaan, vanuit de producten.

Bij andere producten, zoals graan en rijst, is juist al gas gebruikt om ongedierte te doden. Dan blijft er wat gas achter.

Aanleiding voor de oproep van het Gasmeetstation is dat onlangs een binnenvaartechtpaar in het ziekenhuis was beland door blootstelling aan een met rattengif behandelde lading veevoer.