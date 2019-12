Rijnmondexpert: 'Een winterdip betekent eigenlijk dat je te weinig daglicht krijgt'

De kerstdagen staan voor de deur, het is buiten koud en donker. De een is daar dolgelukkig mee en de ander kruipt liever ver onder de dekens. Misschien heeft die persoon wel last van een winterdip. Rijnmondexpert en huisarts Jeanette Caljouw vertelt wat de symptomen zijn en geeft tips over hoe je de sombere gevoelens kunt tegengaan.

"Het begint voor veel mensen in september en loopt de hele winter door", vertelt de huisarts. "De piek ligt in oktober, als de wintertijd wordt ingesteld." Zij krijgt dan meer patiënten met depressieve klachten in haar praktijk. "Ze zijn vaak somber of hebben minder energie en slaapproblemen."

De winterdip kent verschillende soorten en maten. Als je meer klachten hebt dan sombere gevoelens, weinig energie en een slechte slaap, dan heb je misschien een winterdepressie. "Als het langer dan twee weken duurt en elke dag voorkomt, dan is het wel heftiger dan een winterdip."

Toch wordt niet altijd direct van een 'depressie' gesproken. Iemand kan natuurlijk ook niet zo goed in zijn vel zitten, los van het weer.

Lichttherapie

Om een dip of depressie door het weer tegen te gaan, is er lichttherapie. Daarvoor verwijst de huisarts door naar een psycholoog.

Tijdens deze therapie zitten mensen vijf tot tien dagen achter elkaar voor een lichtbak. "Het idee achter winterdip is dat ze te weinig daglicht krijgen, dat wordt zo opgevangen."

Jeannette benadrukt dan ook dat we echt daglicht nodig hebben. "Het is juist belangrijk om aan je daglicht te komen, bijvoorbeeld door in je lunch even naar buiten te gaan."

Hoeveel daglicht je nodig hebt, verschilt per persoon. Maar naast naar buiten gaan, heeft Caljouw nog meer tips. "Blijf in je ritme, kom op tijd je bed uit, ga naar buiten, zoveel als je kan. En blijf ontbijten en beweeg. Blijf je ding doen."

Luister het hele verhaal van Jeannette Caljouw door in de mediaspeler hierboven naar het audiofragment te gaan.