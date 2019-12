Ricardo Moniz over treffen met Cambuur: 'We willen revanche nemen'

Dat ondervond Excelsior ook al eerder dit seizoen, in Leeuwarden gingen de Rotterdammers kansloos onderuit met 4-0. "De enige wedstrijd waarin wij weggespeeld zijn. Door hun moedige manier van spelen. Zij doen alles of niets, alles volle bak", aldus de trainer van Excelsior. "We willen revanche nemen, dat was een blamage."

Excelsior wil omhoog, richting de eredivisie, en dus telt zondag eigenlijk alleen een zege. "Niet alleen voor het gevoel, ook voor de ambities die wij hebben om te promoveren. Het is een directe concurrent. Als zij winnen lopen ze te ver uit. Winnen wij, zetten we Cambuur onder druk."

Doodziek

Moniz' ploeg won de laatste drie competitiewedstrijden, maar eerder deze week ging ging Excelsior wel in de strijd om de KNVB-beker onderuit tegen Eindhoven (0-2). "We zijn twee dagen doodziek geweest. Iedereen is gebrand op een resultaat. Dit is een essentiële wedstrijd."

Excelsior - SC Cambuur begint zondag om 14.30 uur.