Sparta heeft iedereen aan boord voor sluitstuk tegen AZ

AZ is een van de grote verrassingen van dit seizoen en is medekoploper met Ajax. Toch ziet de coach van Sparta altijd kansen, zelfs tegen dit AZ. Bekijk hierboven de volledige voorbeschouwing met Fraser.

Situatie rondom Lars Veldwijk



De kans is aanzienlijk dat Hali Dervisoglu zijn laatste wedstrijd voor Sparta speelt en dat Lars Veldwijk dat al heeft gedaan. De spits wil weg op Het Kasteel en van Sparta mag dat ook. Mits er een club het juiste bedrag voor hem op tafel legt.

"Feit is dat er wel iets moet komen, ook voor hem," zegt Fraser. "Hij heeft behoorlijk gescoord in de Keuken Kampioen Divisie en toch kwam er geen club voor hem. Ik weet niet wat de redenen zijn, maar feit is dat hij hier zit en ik hier zit. En in het belang van Sparta moeten wij presteren. Dat hij weg wil is niet mijn probleem. Ik heb geleerd uit trainerservaring dat spelers geen vrienden hoeven te zijn met mij, dat geldt ook voor Veldwijk. Als ze hun werk maar doen."

Ongeacht wat er gebeurt moet er volgens Fraser sowieso vers bloed komen en wil hij dat Sparta zich roert op de transfermarkt in de winterstop: "Alleen al omdat concurrentie mensen drijft. Ik kan ze niet dwingen om tot het gaatje te gaan. Vaak worden spelers daar door medespelers toe gedwongen."