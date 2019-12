Robin van der Meer lang uit roulatie bij Excelsior

Van der Meer moest in dat duel kort na rust geblesseerd het veld verlaten. In de tweede week van januari wordt hij geopereerd worden. “Dat is flink balen, maar ik ben er heel nuchter in”, zegt Van der Meer op de officiële website van Excelsior.

“Het is wat het is. Ik ga nu eerst de feestdagen vieren met mijn gezin en familie en dan gaan we daarna vooruitkijken. Ik houd er in elk geval rekening mee dat ik negen maanden aan de kant sta.”

Van der Meer speelt sinds 2018 bij Excelsior. Hij kwam destijds over van FC Utrecht.