Ruim 180 reizigers hebben vrijdagmiddag anderhalf uur vastgezeten in een trein in de Groene Harttunnel. Dat meldt ProRail.

De trein was onderweg van Rotterdam naar Amsterdam, toen er in de tunnel een defect ontstond. De inzittenden zijn uit de trein gehaald en met bussen naar Schiphol gebracht.

Het is niet duidelijk wat er precies mis is met de trein. De trein staat nog in de tunnel.