Sponsor van FC Dordrecht Jaap Schalekamp plotseling overleden

FC Dordrecht is vrijdagmorgen opgeschrikt door het plotseling overlijden van Jaap Schalekamp, voormalig mede-eigenaar van Riwal. Dat bedrijf is al decennialang als sponsor aan de club verbonden.

De 62-jarige Dordtenaar overleed na een kort ziekbed tijdens zijn verblijf in Dubai. Schalekamp was de zoon van Riwal-grondlegger Dick Schalekamp, die tevens oud-bestuurslid is. Jaap Schalekamp was op financieel en bestuurlijk niveau een klankbord en goed bevriend met algemeen directeur Hans de Zeeuw.

In verband met het overlijden van Jaap Schalekamp zullen de spelers van FC Dordrecht tijdens het uitduel bij NAC Breda morgenavond met rouwbanden spelen. Op 10 januari bij het thuisduel tegen Excelsior wordt door FC Dordrecht ook stil gestaan bij het overlijden van Schalekamp.