Schietende jongeren, steekpartijen en 'steaming': een bewogen jaar voor de Rotterdamse politie

Het mag geen verrassing meer zijn, maar de politiechef van de Eenheid Rotterdam heeft het nog een keer benadrukt in een eindejaarspersconferentie: er wordt flink meer geschoten in de regio. Dit jaar waren er 108 schietincidenten. In 2018 was dat een stuk minder: 71 keer.

Vier schietpartijen liepen dodelijk af. In 24 gevallen vielen gewonden. Er zijn voor de schietincidenten 75 verdachten aangehouden en 587 vuurwapens in beslag genomen.

Tijdelijk korpschef Hans Vissers: "We hebben natuurlijk een aantal heel heftige incidenten gehad. Een aantal hebben er wel ingehakt. Het is een bewogen jaar voor ons geweest."

'Steaming'

In totaal is het aantal misdrijven met vier procent toegenomen, naar ruim 95 duizend. En dat gaat over uiteenlopende zaken, zoals stalking, drugshandel en het nieuwe fenomeen 'steaming', waarbij jongeren elkaar via social media opjutten een winkel te plunderen.

Dat gebeurde de afgelopen tijd meerdere keren in het centrum van Rotterdam. De politie wist de dreiging van plunderingen bijtijds in de kop te drukken door preventief te fouilleren. Vissers liet weten zich zorgen te maken over de nieuwe trend onder jongeren.

"Daar schrik je wel van, want dat zijn niet alleen jongeren uit de rivaliserende jeugdgroepen uit Zuid. Ze komen overal vandaan. Dat is wel even een ding." Vissers zegt dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de politie om hier extra alert op te zijn, maar dat er ook een rol is weggelegd voor ouders en leraren.

De politie had in 2019 de handen vol aan jongeren in Rotterdam-Zuid die met elkaar op de vuist gingen en elkaar neerstaken. "We zien daar twee rivaliserende jeugdbendes, die om de nodige aandacht vragen", zegt Vissers.

Onlangs maakte Rijnmond een reportage over twee rappers die erg succesvol zijn met videoclips over de straatcultuur in Rotterdam-IJsselmonde. Bekijk dat verhaal hier .

Stalking

De politie gaat hier in 2020 extra op inzetten, net als op stalking. De zaak Hümeyra en het inspectierapport dat volgde, heeft veel indruk gemaakt binnen de eenheid Rotterdam en was mede aanleiding om dingen in het vervolg anders te doen.

Slachtoffers moeten beter worden bescherm en daders harder aangepakt, zegt Vissers. "We moeten aan de voorkant tegen de daders zeggen: 'Als u uw contact- en locatieverbod overtreed, halen we u op en plaatsen wij u in de cel of in een kliniek. We willen dat de dader anders kijkt naar zijn gedrag en er iets van leert."

Cocaïne

De politie ziet een forse stijging in drugscriminaliteit. Het afgelopen jaar werd bij ongeveer 150 vangsten ruim 34 duizend kilo cocaïne onderschept. Dat is heel veel meer dan in 2018. Toen werd er 'slechts' achttienduizend kilo gevonden en dat was toen een record.

Vissers: "Dat betekent dat je bijna iedere twee dagen ergens wel een partij of partijtje cocaïne pakt. Dat is wel heel veel."