Rotterdam huilt om Deelder

Deelder is overal in Rotterdam

Ze maken foto's, leggen bloemen, steken kaarsjes aan, hangen Sparta-sjaaltjes aan het beeld en er staat een enkele fles sterke drank. Rotterdam is verdrietig. "Het weer huilt mee, zoals het hoort", zegt een voorbijgangster doelend op de regen.

Bij het gedicht 'De omgeving van de mens is de medemens' op een gevel aan de Nieuwe Binnenweg staat een man stil. Hij noemt het "een zwarte dag voor de poëzie, de jazz en natuurlijk vooral voor Rotterdam". Volgens hem is Deelder ook de reden dat Rotterdam zo'n coole stad is. "Hij was een echte coolcat. Een groot gemis."



Nu Deelder is overleden zullen de Rotterdammers de dichter willen eren. De één ziet graag een standbeeld verrijzen. Een ander zoek het meer in het in stand houden van zijn gedachtegoed.

Een mooi jazz- en poëziefestival behoord tot de geopperde ideeën. Wat het uiteindelijk gaat worden zal de tijd ons leren. Dat Rotterdam Deelder gaat missen staat reeds vast.