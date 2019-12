Jonge dichters over Deelder: 'De Rotterdamse nacht heeft een vacature'

"Deelder heeft mij geleerd dat je met simpele woorden, veel ritme en ballen poëzie kunt maken", vertelt Gino. "Hij is bepalend geweest voor de literatuur en poëzie. Hij heeft op zijn eigen manier een nieuwe dichtvorm uitgevonden voor de stad."

Van Weenen spreekt in zijn gedicht dan ook over 'de woorden van een tovenaar'.

Y.M.P, wat staat voor YoungMichPoetry, herkent zichzelf als ondernemer en woordkunstenaar in Deelder. "Hij was een multidisciplinaire artiest." Het gemis is dan ook groot, blijkt uit zijn ode.

"Aan de dood kunnen wij niet wennen. En dat het leven niet eerlijk is, hoef je mij niet te vertellen. The good die yung en de wilden komen het verst."

Ook Lars van der Werf spreekt over het verlies. "Hij was de verpersoonlijking van Rotterdam." In zijn gedicht zegt hij: "Niemand had gedacht dat het zo lang heeft mogen duren, maar de Rotterdamse nacht heeft een vacature."