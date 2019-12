Rijnmondexpert: Restaurantgerechten moeten Instagramproof zijn

"Als we op het hele decennium terugkijken is Instagram misschien wel het grootste ding van de afgelopen tien jaar." Dat zegt Rijnmondexpert Gijsbregt Brouwer, medeoprichter van het foodplatform 'De Buik van Rotterdam'.

"Hoe restaurants ingericht zijn, hoe dingen op het bordje liggen en of ze überhaupt nog op een bord liggen, want tegenwoordig kunnen ze overal op liggen. Dat is eigenlijk allemaal door Instagram gekomen."

Volgens Brouwer is de manier van presenteren op Instagram ook anders geworden. "Dat kwam in eerste instantie door het fotograferen tot twee jaar terug. Dan moest het er heel mooi en bijna symmetrisch uitzien, zodat het precies in het vierkantje van Instagram paste", vertelt de culinaire kenner.

"De afgelopen twee jaar is iedereen gaan filmen op Instagram, dat staat zo rechtop. Dus nu ineens zijn allemaal dingen die aan tafel gebeuren, die om je heen gebeuren, bereidingen, helemaal de trend. Dat komt omdat Instagram van fotograferen naar film is gegaan."

Gijsbregt Brouwer vertelt tweewekelijks op Radio Rijnmond over de laatste foodtrends. Heb je een vraag of een onderwerp waarover je meer zou willen weten? Mail dan naar radio@rijnmond o.v.v. expert.