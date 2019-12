Ziekenhuizen akkoord met nieuwe cao-afspraken

Vorig weekend zijn de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (VNZ) het eens geworden over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel. Daar is maandenlang actie voor gevoerd, in onze regio onder meer in Rotterdam (Ikazia ziekenhuis), Zwijndrecht en Dordrecht (Albert Schweitzer).

Ziekenhuismedewerkers krijgen in de cao een loonsverhoging van 8 procent in twee jaar tijd. Verder komen er onder meer een hogere onregelmatigheidstoeslag, extra geld voor onderwijs en om meer mensen voor de zorg te behouden.

De VNZ verwacht dat de nieuwe cao de branche zo'n 200 miljoen euro extra gaat kosten. Nu de werkgevers akkoord zijn, ligt de bal bij de leden van de vier betrokken vakbonden.