Winterfair in Zwijndrecht: 'Het gaat om gezelligheid en bij elkaar komen'

"Het gaat gewoon om de gezelligheid en bij elkaar komen." Dat zegt Kees Schilten, de organisator van de tweede Winterfair in Zwijndrecht. En dat is ook het thema van de Rijnmond Wintertoer deze week: Samen. Daarom nam Radio Rijnmond-presentator Erik Lemmers er een kijkje.

Nog het hele weekend is het feest op het Raadhuisplein. Er is een kerstmarkt met tientallen kraampjes, optredens van verschillende artiesten en zanggroepen, een lampionnenoptocht voor kinderen en een speciale schaatsbaan van kunststof.

"Ik heb nog nooit geschaatst, in mijn zeventien jaar", zegt een meisje lachend tegen Erik Lemmers. "En ik ben nog niet gevallen, dus."

Kees en zijn vrouw Jolanda staan aan de wieg van het evenement. Als vrijwilliger zijn ze er het hele jaar mee bezig. "Eigenlijk een beetje te veel, maar we doen het voor een goed doel", lacht Jolanda. "Ik hou van kerst, van samen zijn en vrede op aarde."

De gemeente is in haar nopjes met mensen als Kees en Jolanda. "Vrijwilligers als de familie Schilten zijn goud. Ze zorgen als vrijwilligers voor verbinding", zegt wethouder Tycho Jansen, die de Winterfair vrijdag opende. "Dit is samen bouwen aan gemeenschap. Dat willen we als gemeente graag ondersteunen."