Jules Deelder op 31 december begraven

Jules Deelder wordt op 31 december begraven. De uitvaart is in besloten kring. Dat bevestigt de manager van de Rotterdamse dichter en nachtburgemeester, die donderdag op 75-jarige leeftijd overleed.

Mogelijk is er na het afscheid een herdenking in De Doelen in Rotterdam die wel voor het publiek toegankelijk is. Volgens Deelders manager is daar nog geen definitief besluit over genomen en denkt de familie daar nog over na.

Vanaf aanstaande maandag 23 december ligt er in het stadhuis in Rotterdam een condoleanceregister voor de dichter en nachtburgemeester. Mensen die een boodschap voor hem willen achterlaten, kunnen dat tot en met 31 december doen tijdens openingstijden van het stadhuis. Met kerst is het stadhuis gesloten.

Burgemeester Aboutaleb heeft de familie aangeboden mee te willen denken over een stadsbegrafenis. "We willen helpen waar we kunnen", zegt een woordvoerster.