Speciaal kerstpakket voor stoere vrouwen op Zuid

De kerstactie bestaat nu vijf jaar. Wat ooit begon als buurtmaaltijd en presentje voor dertig moeders in de Millinxbuurt groeide als kool en schiet nu echt door het dak.

Man op Zuid van Rijnmond Maurice Laparlière mocht ook twee mensen voordragen. "Ik zeg meteen: ik zou wel twintig mensen kunnen verzinnen", zegt Maurice. "Hoe moeilijk mensen het soms zelf hebben, op Zuid helpen mensen elkaar, gaan ze onderuit, maar krabbelen ze ook weer op en gaan door."

Stoere vrouwen

Maar de regioverslaggever op Rotterdam-Zuid heeft een keuze gemaakt. "Twee stoere vrouwen, daar gaan we heen." Samen met Anjana Koendan van Zuid voor Zuid gaat hij op pad.

De eerste dame die ze bezoeken is Diana Cagiran-Van den Heerik van boksschool Boxing'82. Diana besloot na de onverwachte dood van haar vader, de iconische boksschoolhouder Frans van den Heerik, zijn werk voort te zetten.

Maurice: "Met het verdwijnen van Boxing '82 was er echt een stukje Rotterdams cultuurgoed verloren gegaan. Diana zag er eerst als een berg tegenop, maar is boven zichzelf uitgestegen en heeft het gedaan."

Hij vervolgt: "Ze wordt er zeker niet rijk van en het is heel ver buiten haar comfortzone. Maar ze doet het. Voor haar vader en voor de minstens zo beroemde en kleurrijke Opa Hekkie die niet veel later ook onverwacht is overleden . En ze doet het goed. Boxing '82 staat weer. Dan verdien je volgens mij een pakket."

Dertig euro per maand

Even later rijden ze aan bij Eduarda. De van oorsprong Kaapverdiaanse heeft een heel ander verhaal. Maurice: "Ik leerde haar kennen toen ze met haar gezin moest leven van dertig euro per maand. Gas, licht en water zijn ook afgesloten geweest. Midden in de winter, met een gezin in de kou. Thee en warm water van de buren, maar ze ging door."

Eduarda is blij met het pakket. En belangrijker: het gaat beter met haar. "Ik heb nu een uitkering, zit op cursus en voel me beter. Danku God, ik ben blij", lacht ze.