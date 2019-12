Sterke stijging dit jaar van het aantal steekpartijen in Rotterdam-Zuid

Aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid werd in oktober een 14-jarige jongen neergestoken. Foto: MediaTV

De teller van het aantal steekpartijen in Rotterdam-Zuid stond in de eerste tien maanden van dit jaar al op 69. Dat zijn er ruim dertig procent meer vergeleken met 2018 toen het er in het hele jaar 52 steekpartijen waren. Burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet een toename in het bezit en gebruik van messen door jongeren en vermoedt dat gewelddadige rapmuziek dat in de hand werkt.

Aboutaleb antwoordde vrijdag op vragen van Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam over de steekincidenten in Rotterdam-Zuid. Daar zijn al maandenlang spanningen tussen jongeren uit IJsselmonde en Charlois waarbij ook gestoken is. Eerdmans wilde weten of er sprake was van 'een geweldsexplosie' op Zuid, hoeveel minderjarigen bij het geweld betrokken waren en hoeveel steekwapens in beslag werden genomen.

Meer geweld door drillmuziek

Aboutaleb erkent in zijn brief dat het bezit en gebruik van messen onder jongeren toeneemt. "Dat houdt mogelijk verband met de opkomst van drillmuziek in Nederland, waarin ook Rotterdamse rappers actief zijn. Drillmuziek wordt gekenmerkt door de veelvuldige verwijzingen naar geweld en criminaliteit", schrijft hij.

Cijfers heeft de burgemeester ook. Volgens hem werden dit jaar in het hele werkgebied van de politie Eenheid Rotterdam 1400 steekwapens in beslag genomen. Daar zaten aardappelschilmesjes bij, maar ook een kapmes van 60 cm.

Het cijfer zegt volgens Eerdmans niet zoveel. Er werd geen informatie over voorgaande jaren meegestuurd. "Ik wil graag weten of er door gerichte acties meer in beslag is genomen of dat mensen vaker messen op zak hebben. Bovendien gaat het hier alleen om wat wordt aangetroffen." Hoeveel messen hebben de mensen nog meer op zak, is zijn vraag.

Verder gaat het om inbeslagnames in de hele regio van bij minder- én meerderjarigen. Er zijn geen details over Rotterdam-Zuid en inbeslagnames specifiek onder jongeren daar.

Veel minderjarigen dader en slachtoffer

De politicus zegt te schrikken van het aantal betrokken minderjarigen, zowel onder verdachten/daders als bij slachtoffers. Bij de 69 steekincidenten waren 58 verdachten tot 18 jaar betrokken. 72 van hen waren 18-24 jaar oud.

Onder de slachtoffers waren er 25 minderjarig en 44 18-24 jaar. Inmiddels zijn 12 jongeren aangehouden. Driekwart van hen kwam al voor in de politiesystemen.

Hardere aanpak nodig

Eerdmans is kritisch over de aanpak van het jongerengeweld door gemeente en politie. Er is gesproken met ouders, er zijn met scholen afspraken gemaakt over kluisjescontroles en er zijn maatregelen genomen in het openbaar vervoer.

Ook voert de politie op gezette tijden gericht preventief fouilleeracties uit. Eerdmans: "Maar ik wil bijvoorbeeld dat er in het openbaar vervoer harder wordt opgetreden. En praten met de ouders is leuk, maar er zit geen enkele dwang achter."

Actieplan

Leefbaar Rotterdam wil binnenkort een eigen plan presenteren met 13 maatregelen om steek- en vuurwapens van de straat te halen en het geweld tegen te gaan. Daarin zal hij onder meer pleiten voor etnische registratie van de jongeren die bij incidenten betrokken zijn. "Dan kunnen we gericht met de gemeenschap in gesprek. We hebben dat in het verleden ook met succes gedaan binnen de Somalische gemeenschap."