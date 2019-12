Allseas stapt uit project Russische gaspijpleiding

Het Nederlandse-Zwitserse offshorebedrijf Allseas stapt onder Amerikaanse druk uit Nord Stream 2. Dat is een groot project voor de aanleg van een gaspijpleiding van Rusland over de bodem van de Oostzee naar Duitsland. Allseas zit onder meer in onze regio.

De Verenigde Staten zijn al jaren fel gekant tegen de aanleg van deze pijpleiding, omdat die Europa te veel afhankelijk zou maken van Russisch aardgas. Bovendien kan Nord Stream 2 ervoor zorgen dat de gastoevoer via Oekraïne en Polen minder belangrijk wordt. Op die manier zou Rusland deze landen buitenspel kunnen zetten.

De regering in Washington dreigde met sancties tegen bedrijven die meewerken aan Nord Stream 2. Omdat Allseas veel belangen heeft in de VS, heeft het bedrijf besloten uit het Russische-Duitse project te stappen.

Pioneering Spirit



Onderdelen van Allseas zijn Bluemarine Offshore Yard Service bij de Waalhaven en Machinefabriek Schaap in Hardinxveld. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Delft langs de A13.

Het concern is onder andere bekend van de Pioneering Spirit, met 382 meter het grootste offshoreschip ter wereld. Het schip, een groot varend platform, werd in 2014 van een werf in Zuid-Korea naar Rotterdam gebracht om hier te worden afgebouwd. De Pioneering Spirit werd ingezet bij Nord Stream 2.