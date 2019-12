Het weer van vandaag: bewolking met enkele opklaringen

Vandaag is er eerst vrij veel bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen, maar er zijn ook enkele opklaringen. Vanmiddag zijn er veel opklaringen en blijft het vrijwel overal droog, later vanavond gaat het vanuit het zuiden af en toe licht regenen. Het wordt ongeveer 10 graden. De zuidenwind waait matig tot (vrij) krachtig.

Vannacht en morgenochtend zijn meestal bewolkt met af en toe wat regen of motregen en minimum rond 6 graden. Morgenmiddag is er soms wat zon, maar de kans op buien neemt ook weer toe. In de ochtend niet veel wind, morgenmiddag een matige tot krachtige westenwind (4 tot 6 Bft).

Vooruitzichten

Na dit weekend tot en met de kerstdagen af en toe zon en de eerste dagen kans op enkele buien, tot in de kerstnacht. Woensdag en donderdag lijken overwegend droog te blijven, bij 6 á 7 graden en niet veel wind.

Witte kerst

We spreken van een witte kerst als er in De Bilt op beide dagen een aaneengesloten sneeuwdek aanwezig is. Sinds het begin van de metingen van 1901 is er slechts acht keer sprake geweest van een witte kerst. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010.

Dan is er nog de ‘net-niet-witte-kerst’ en dat is wanneer bijvoorbeeld op slechts een van beide dagen sneeuw lag in De Bilt. Of er een onderbroken sneeuwdek aanwezig was. Een ‘net-niet-witte-kerst’ is twintig keer voorgekomen.