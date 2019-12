'Waterleidingen Rotterdam scheurden door spanning of montagefout'

De vijf pvc-leidingen die in juni grote lekkages veroorzaakten in verschillende wijken in Rotterdam, waren verouderd, verkeerd gemonteerd of kwamen op spanning door verschuivingen onder de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het keuringsbedrijf Kiwa, in opdracht van waterbedrijf Evides en de gemeente Rotterdam.

De eerste leidingbreuk was op 12 juni aan de Schielaan in Rotterdam-Overschie. Door de breuk ontstond een metersgroot sinkhole in de straat. Geparkeerde auto's kwamen vast te zitten in een laag zand en een aantal woningen moest worden ontruimd.



Ook eind juni was het raak. Na een leidingbreuk aan de Schiedamsesingel liep het water bij verschillende woningen naar binnen en kwam een deel van de straat blank te staan.



Spanning

Uit het onderzoeksrapport blijken beide breuken vermoedelijk het gevolg te zijn geweest van zogeheten Rapid Crack Propagation, oftewel snelle scheurgroei door bepaalde spanning. Die werd veroorzaakt doordat de buiseinden niet in één lijn stonden.

De exacte aanleiding hiervoor is niet duidelijk. Volgens de onderzoekers kunnen deze leidingen al onder spanning zijn aangelegd, of door verzakkingen van de weg zijn veroorzaakt. Beide leidingen zijn in de jaren '70 aangelegd. "Van leidingen uit de jaren '70 is bekend dat deze storingsgevoeliger zijn. Dat is een teken dat de buiskwaliteit minder is, maar dat geldt niet voor elke buis uit deze periode", staat in het rapport.

Evides monitort de leidingen uit deze periode extra. Leidingen die vaker dan andere tot problemen leiden, worden vervangen.

Montagefout

Bewoners van de Pieter van Aschstraat in Overschie werden op 13 juni opgeschrikt door een sinkhole in de straat. Het gat zat precies voor de deur van een aantal woningen. Waterbedrijf Evides zei destijds dat het vrijwel uitgesloten was dat dit lek iets te maken had met het lek aan de Schielaan, een paar straten verderop.



Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport. Als vermoedelijke hoofdoorzaak voor dit lek en een lek in de Van Galenstraat op 25 juni wordt een verkeerde montage genoemd. In beide gevallen scheurden afdichtingsrubbers, waarna er een lek ontstond.

De onderzoekers vermoeden dat de rubbers niet goed gemonteerd zijn bij de installatie. De afdichtingsrubbers moeten worden vastgemaakt aan zogeheten zadels (verbinding voor een huisaansluiting). De zadels die destijds gebruikt zijn, hadden echter een verouderd ontwerp waar het rubber minder goed in kon klemmen. Evides onderzoekt of het nodig is om verouderde zadels te vervangen.

Een lek in de Weissenbruchlaan in Hillegersberg was tot slot het gevolg van een montagefout. De pvc-buis was te ver in een aansluitstuk geschoven, waardoor de buis onder hoge spanning stond en uiteindelijk is bezweken.

Bewoners van de wijk Overschie gaven na de twee leidingbreuken in juni al te kennen dat ze de wateroverlast in hun wijk flink beu waren. Loco-burgemeester Bert Wijbenga zei destijds dat na het onderzoek, waarvan de resultaten nu binnen zijn, wordt gekeken naar gepaste maatregelen.