Verdachte mogelijke goudroof ontkent betrokkenheid

De 61-jarige Oud-Beijerlander die afgelopen week gearresteerd werd voor betrokkenheid bij de mogelijke grote goudroof in Rotterdam, zegt hiervan zelf slachtoffer te zijn geworden. Hij laat dit weten via zijn advocaat. Hij zegt dat de aanhouding onterecht was en veel schade heeft aangericht.

Een politieteam viel dinsdagochtend het Erasmushuis in het centrum van Rotterdam binnen. Dat is het voormalige pand van de Hollandsche Bank Unie (HBU), aan de Coolsingel. In de kelder van het gebouw zitten kluizen. Die worden door het getroffen bedrijf Safe Deposit Nederland verhuurd aan particulieren en beleggers.

De inval had te maken met het onderzoek naar de diefstal van goud. Een goudhandelaar deed enkele weken geleden aangifte omdat er voor tientallen miljoenen euro aan goud gestolen zou zijn.



De Oud-Beijerlander is bestuurder bij het bedrijf TOV Hazel Opslag N.V., dat ook in het Erasmushuis is gevestigd. “De bestuurder heeft een onberispelijke staat van dienst”, meldt advocaat Michiel Kuyp. "Zowel TOV Hazel Opslag als haar bestuurder heeft van meet af aan volledige medewerking verleend aan het onderzoek van de politie.”

De aanhouding van de man verliep dinsdagochtend vroeg met veel machtsvertoon. Het arrestatieteam van de politie viel de woning in Oud-Beijerland binnen en zaagde daarbij de voordeur in.



De politie liet de man vrijdag vrij, omdat er niet voldoende bewijs is om hem langer vast te houden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gaf aan dat de Oud-Beijerlander wel verdachte blijft in de zaak. Maar volgens de advocaat richt het OM de pijlen van het onderzoek inmiddels op anderen.



“TOV Hazel Opslag en ook haar bestuurder hopen op een spoedige doorbraak in het onderzoek”, aldus Kuyp.