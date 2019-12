Brieven en geluidsopname Anna Blaman naar Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft een koffer vol documenten en een bijzondere geluidsopname van de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman in het bezit gekregen.

De stukken van Blaman (1905-1960) komen uit de nalatenschap van haar vriendin Alie Bosch. Zij was van grote betekenis voor Blaman. In al haar romans komen personages voor die geïnspireerd zijn op Bosch.

Klankstudio Peekel

De spil van de collectie bestaat uit 39 brieven die Blaman tussen 1944 en 1960 aan Bosch schreef. Bij de brieven zit een officieus testament. De geluidsopname staat op een grammofoonplaat. Daarop is te horen dat Blaman een kerstverhaal voorleest. De plaat werd bij de vroegere klankstudio Peekel aan de Mathenesserlaan in Rotterdam in een oplage van één exemplaar gemaakt, in opdracht van de schrijfster als cadeautje voor haar vriendin.

Verder omvat de collectie foto’s, knipsels, andere brieven, bladzijden voor romans, waaronder het nooit gepubliceerde boek Peter Minne, diverse gedichten en aantekeningen voor lezingen. Er is ook nog een groot portret van de schrijfster bij, getekend door de bekende kunstenaar Paul Citroen.

Ben Liever Als MAN



Anna Blaman heette eigenlijk Johanna Petronella Vrugt. Haar pseudoniem is een afkorting van Ben Liever Als MAN. Zij werd vooral bekend door haar roman Eenzaam avontuur uit 1948, waarin ze op verkapte wijze uitkwam voor haar homoseksualiteit. Het boek veroorzaakte destijds opschudding vanwege homo-erotische passages.

Sinds 2010 staat op de Heemraadssingel in Rotterdam het monument Eenzaam avontuur ter herinnering aan Anna Blaman. Het is een metalen kunstwerk in de vorm van een motorfiets. Blaman was een fervent motorrijdster.