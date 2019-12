De Suurhoffbrug (A15) over het Hartelkanaal in de Europoort is het hele weekend afgesloten. Dat heeft te maken met onderhoudswerkzaamheden.

Verkeer over de A15 wordt omgeleid via Brielle, over de N218 en de N57. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen worden omgeleid over de Krabbeweg langs het Hartelkanaal.

De werkzaamheden zijn vrijdagavond om 23:00 uur begonnen. De afsluiting geldt tot maandag 05:00 uur.