Bijzondere hond vermist in Zwijndrecht: 'We benaderen zelfs paragnosten'

De grijsbruine hond maakt pas sinds zondag deel uit van de familie Koning. Een speciaal ras uit een nestje in Frankrijk, omdat meerdere gezinsleden allergisch zijn. Dinsdag met het uitlaten ging het mis. "Anita liet de kettingriem vallen en hij was weg", legt vriendin Monique uit. "Er is iemand op een fiets achteraan gegaan, maar die verloor hem uit het oog. Hij was niet bij te houden."

Vervolgens werd werkelijk alles en iedereen ingeschakeld, zegt Monique. Zoekteams zijn op pad gestuurd en Facebookpagina's werden ingeschakeld. "Donderdag zou 'ie gespot zijn op het viaduct over Kijfhoek. Daar is gelijk iemand naartoe gegaan, maar die kon hem al niet meer vinden."

Jas gevonden

Vanwege de kou en het gebrek aan haren draagt Ohkon een jasje. Opmerkelijk was dat de hond die donderdag al zonder jas, tuig en riem werd gespot. "Donderdagavond zijn die spullen - netjes opgestapeld - gevonden bij de brug over de Devel." Dat verbaast Monique, omdat ze daar eerder die week nog had gezocht naar de hond. "Het is allemaal heel apart."

Ohkon heeft een chip met de gegevens van de Franse fokker. "Hij is ontzettend angstig, dus je kan hem niet zomaar benaderen", legt zijn baasje Anita uit. "Hij zal zich meer laten zien als het rustiger is buiten en als het schemert. Overdag zal 'ie zich verstoppen."

Hulp uit Frankrijk

De familie weet inmiddels niet meer waar te zoeken, zegt Anita. "We zijn paragnosten aan het benaderen. We weten het gewoon niet meer. We zijn radeloos." Zelfs de fokker is inmiddels uit Frankrijk overgekomen om mee te helpen. "Die zoekt mee met twee honden, die Ohkon goed kent. Tot op heden is hij daar nog niet op af gekomen."

Het gevonden jasje kan nog uitkomst bieden. "Ik zit te wachten op iemand met een goede speurhond", vertelt Anita. "Die kan door de geur uit de jas misschien beter bepalen waar Ohkon daadwerkelijk is geweest. Nu is het zoeken naar een speld in een hooiberg."

Mensen die de hond in de omgeving denken te hebben gezien, kunnen via onderstaande Facebook-post contact opnemen met de familie.