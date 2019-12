Rotterdammer vast na dodelijk ongeluk op A4

Op de weg stond in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in brand. Toen de politie ter plaatse kwam, zat het slachtoffer nog in de auto. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is deze persoon overleden. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

De bestuurder van het voertuig, een 33-jarige man uit Rotterdam, stond in de buurt van de wagen. Hij is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het ongeluk.

De A4 vanaf knooppunt Burgerveen naar Den Haag is zaterdagmiddag nog altijd dicht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Weggebruikers die rond 03:30 uur op de A4 vanuit Amsterdam richting Den Haag reden en iets hebben gezien, wordt gevraagd dit te melden bij de politie. Ook wordt opgeroepen om dashcambeelden op te sturen.