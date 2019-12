Vers bloed in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp kijkt tevreden terug op 2019. De Rotterdamse dierentuin trok het afgelopen jaar al ruim 1,5 miljoen mensen. Door geboortes en verhuizingen is er bovendien veel vers bloed in de diergaarde.

"De dieren hebben heel erg hun best gedaan, onbewust", zegt woordvoerder Constance Alderlieste van de dierentuin. De afgelopen maanden werden onder meer twee okapi's, een Europese otter, een vissende kat en een knaloranje Françoislangoer geboren.

Die laatste is volgens Alderlieste een BN'er op het moment. "Je ziet een groepje prachtige zwarte apen met witte baarden. Daartussen een klein oranje bolletje: dat is het jong dat pas is geboren. Camera's ziet ze elke dag volop, want er staan hier elke dag veel mensen te fotograferen. Soms laten ze het jong ook echt goed zien aan de bezoekers."

De oranje kleur heeft zijn voordelen. "Als er gevaar dreigt, kunnen de anderen het jong altijd makkelijk vinden", zegt Alderlieste. Ze is blij met de nieuwe aanwinst. "Het is ook een bedreigde diersoort, dus we willen er graag mee fokken."



Verderop in de dierentuin krijgt een jong ottertje zijn eerste zwemles. "Het is leuk om te zien dat als 'ie in het water is, moeder eronder gaat zwemmen om hem omhoog te houden. Op die manier kan hij heel goed leren zwemmen. Verschrikkelijk leuk om te zien."

Okapi

Grootste verrassing voor Blijdorp was de geboorte van niet één, maar wel twee okapi-jongen. De oudste werd geboren in september en is af en toe al voor het grote publiek te zien. De ander, geboren in november, ligt nog achter de schermen. Die is via een webcam op de website van de dierentuin te bewonderen.

"De eerste twee maanden blijven ze op een soort nestplaats liggen", vertelt verzorgster Marieke. "Ze vertrouwen erop dat de moeder terugkeert om hun melk te geven."

De okapi is een bedreigde diersoort. Hij komt alleen voor in een deel van Congo. Des te blijer is de dierentuin met de dieren, vertelt Alderlieste. "Dat wij ze hier hebben, is heel speciaal. Ze komen uit één klein gebiedje en als daar iets gebeurt, kan zo'n hele populatie in één keer uitsterven."



Naast jonge kroost is er ook vers bloed uit België naar Blijdorp gekomen. Amoerpanter Kitan zit nu nog in quarantaine, maar moet over een aantal weken te bewonderen zijn. Dan wordt hij geïntroduceerd aan het vrouwtje en dat zorgt vervolgens hopelijk voor nageslacht. "Daar zijn we erg blij mee."