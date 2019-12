Zirkzee weer goud waard voor Bayern

Joshua Zirkzee was goud waard voor Bayern München in het Bundesliga-duel met Wolfsburg. De voormalig Feyenoord-jeugdspeler schoot, net als bij zijn competitiedebuut tegen Freiburg op woensdagavond, Bayern München op voorsprong.

Zirkzee viel zeven minuten voor het einde van de wedstrijd in voor Braziliaan Philippe Coutinho. Twee minuten later was het al raak voor de Schiedammer. Op aangeven van Thomas Müller maakte de 18-jarige spits de 1-0 voor Bayern München. Één minuut voor tijd bepaalde Serge Gnabry de eindstand op 2-0 in het voordeel van de 'Rekordmeister'.