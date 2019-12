Buschauffeurs RET behalen geen plek in Top 2000 met 'Mijn Feyenoord'

De zingende buschauffeurs van de RET zijn er niet in geslaagd een plek in de Top 2000 te bemachtigen. Met het lied 'Mijn Feyenoord' zijn ze buiten de boot gevallen, maar ze geven de moed niet op.

De Rotterdamse versie van Neil Diamonds' 'Sweet Caroline' brachten de chauffeurs in april 2017 uit. Een grote hit op sociale media was geboren. De opbrengst van het nummer ging naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.



"Ik kreeg vorig jaar al berichtjes van mensen: 'Waarom staan jullie eigenlijk niet in de Top 2000?'", zei initiatiefnemer Aad van Hemert eerder bij Rijnmond. "Maar daar staan alleen de állergrootste artiesten in. Daarvoor moesten we dus wel een actie beginnen".



De actie blijkt nu niet genoeg effect te hebben gehad, ondanks het volste vertrouwen dat de chauffeurs erin hadden. "Ik had wel een bepaalde verwachting, want we hebben een grote aanhang bij Feyenoord", zegt buschauffeur Aad van Hemert. "Maar ik moet ook zeggen dat het stemmen niet zo handig ging."

Om op de buschauffeurs te kunnen stemmen, moesten mensen namelijk in een zoekbalk het liedje via via opzoeken. Pas dan kon een stem uitgebracht worden. "We proberen het volgend jaar gewoon opnieuw. We hebben al besproken dat we er dan maar een instructiefilmpje voor het stemmen bij maken."