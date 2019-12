Sparta opent condoleanceregister voor Jules Deelder

Charles van der Steene: 'We gaan zaterdag een condoleanceregister op Het Kasteel openen voor Jules Deelder'

Zaterdag 28 december opent Sparta op Het Kasteel een condoleanceregister voor Jules Deelder, dat maakt Sparta-bestuurslid Charles van der Steene bekend in Radio Rijnmond Sport.

Volgens Van der Steene zal Sparta in de komende week de details rondom het condoleanceregister voor de onlangs overleden oer-Spartaan Jules Deelder. Sparta neemt in de wedstrijd tegen AZ een minuut stilte in acht voorafgaand aan de wedstrijd. Ook zal Sparta met rouwbanden spelen.