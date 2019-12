Fietser zwaargewond bij aanrijding op Doenkade

Een fietser is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Rotterdam-Schiebroek.

Volgens de politie werd de fietser op een oversteekplaats op de kruising van de Doenkade en de Ankie Verbeek-Ohrlaan geschept. Getuigen zeggen dat hij meters meegesleurd werd.

Een traumateam kwam ter plaatse om de fietser te stabiliseren. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De fietser is volgens de politie in levensgevaar.

De bestuurder van de auto is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor over de toedracht van de aanrijding.