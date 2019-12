Wijkagent Myrna Sepers keek zaterdagavond flink op van de erbarmelijke staat van een stel autobanden. De dingen waren zo versleten, dat het profiel bijna helemaal weg was.

"Dat zijn toch wel wat gladde bandjes...en hij had ook nog beide mistlampen aan", twitterde de wijkagent van Schenkel-Capelle aan den IJssel. Het is levensgevaarlijk om met gladde banden te rijden, zeker in de winter.

De bestuurder was zich van geen kwaad bewust. "Oh, mag dat niet dan?", reageerde hij. "Ik heb de auto zo gekocht."

De automobilist heeft twee bekeuringen gekregen, een voor de gladde banden en een voor het onterecht voeren van de mistlampen.